Budapest, 20 giu. – (Adnkronos) – Alberto Razzetti si qualifica per la finale dei 200 farfalla ai campionati del mondo di Budapest. L’azzurro realizza il settimo tempo in 1’54″87 a oltre due secondi dall’ungherese Krisztof Milak, il più veloce in 1’52″39. Eliminato invece Giacomo Carini, dodicesimo in 1’55″74.