Nuoto: Mondiali, oro e record del mondo per Thomas Ceccon nei 100 dorso (2)

(Adnkronos) – Prima dell’impresa alla Duna Arena di Budapest, Ceccon aveva un personale di 52″30. Quello del 21enne veneto è il primo record del mondo realizzato alla rassegna iridata ungherese. Per l’azzurro c’è anche la soddisfazione di essere il secondo italiano a firmare un primato mondiale individuale in vasca lunga. L’unico precedente era di Giorgio Lamberti nei 200 metri stile libero, mentre non ci sono mai riusciti campioni del calibro di Massimiliano Rosolino, Domenico Fioravanti, Filippo Magnini e Gregorio Paltrinieri.