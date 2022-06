Budapest, 20 giu. – (Adnkronos) – “Oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51″60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto”. Queste le parole di Thomas Ceccon, ai microfoni di Rai Sport, dopo la medaglia d’oro con record del mondo nei 100 dorso ai mondiali di Budapest.