M5S: tarda nota su caso Di Maio, dubbi Bonafede, Crippa e Appendino**

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – Doveva essere diramata a fine riunione, nella notte, e invece la nota del Consiglio nazionale grillino tarda ad arrivare a causa di frizioni sul testo. Questa mattina il Consiglio nazionale avrebbe dovuto aggiornarsi sulla piattaforma Zoom proprio per chiudere il ‘verbale’, poi la decisione di definire la nota su Whatasapp, nel gruppo ad hoc dell’organismo grillino.

Attorno alle 11 il leader del Movimento, Giuseppe Conte, ha postato il testo per sottoporlo all’attenzione degli altri membri, però, a quanto apprende l’Adnkronos, dubbi su alcuni passaggi, più delicati, sarebbero stati espressi dal capogruppo alla Camera Davide Crippa, Alfonso Bonafede e dall’ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Da qui i tempi lunghi. Non solo.

Nel corso del confronto sarebbe emerso anche un certo fastidio per le ricostruzioni sul vertice finite sui giornali: nella chat qualcuno avrebbe espresso critiche, avanzando dubbi che la linea -niente espulsione per Di Maio, per ora- fosse già stata decisa a tavolino visto che la riunione si è conclusa a tarda notte, dunque a rotative ferme.