Italia-Usa, oggi il primo gala dinner di We the Italians

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – Il primo Gala Dinner di We the Italians, la media company dedicata agli Italiani d’America si terrà oggi al circolo del ministero degli Esteri. Ospiti d’onore saranno i componenti del board della National Italian American Foundation, la più importante associazione in rappresentanza dei 20 milioni di italoamericani.

Il gala dinner, al quale parteciperanno più di 200 personalità del mondo delle istituzioni e dell’industria, professionisti e artisti, celebrerà l’amicizia tra Italia e Stati Uniti e l’eccezionale contributo dato dagli italoamericani all’economia, alla cultura e ad ogni settore della società americana. La serata si aprirà con un cocktail a bordo piscina che sarà poi seguito da una cena seduti nel prato dei cannoni dove verranno eseguiti gli inni nazionali: quello italiano sarà cantato da Meri Kacbufi, quello americano da Sofia Robinson-Pelosi.

Seguiranno tre brevi saluti di benvenuto del ministro plenipotenziario Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero del ministero degli Esteri e presidente emerito del Circolo del ministero degli Esteri; di Umberto Mucci, presidente di We the Italians e di Robert Carlucci, chairman of the board della National Italian American Foundation.

Di seguito Andrea Gumina, presidente dell’Associazione Amerigo, descriverà la nascita del Transatlantic Investment Committee, nato nell’ottobre del 2021 per favorire un miglioramento delle relazioni transatlantiche sotto il profilo degli investimenti. Sarà poi la volta sul palco di Luca Vullo: autore, regista e produttore di cinema e teatro, Luca è ambasciatore della gestualità italiana nel mondo. Più tardi verranno annunciati i vincitori per il 2022 del Premio Letterario delle Quattro Libertà, organizzato dall’Associazione Amerigo, che riunisce gli alunni italiani dei Programmi di scambi culturali internazionali promossi dal Dipartimento di Stato americano.

Per chiudere la serata verranno consegnate le targhe dei premi “Two Flags One Heart 2022” di We the Italians. I destinatari dei premi di quest’anno sono la National Italian American Foundation e la leggenda italoamericana del baseball Mike Piazza, che sarà presente.

Infine, verrà annunciata l’emissione da parte di We the Italians del suo primo Nft Non Fungible Token. We love Columbus è il nome dell’Nft promosso per sostenere l’impegno di We the Italians in favore di Cristoforo Colombo. La collezione We love Columbus è composta di 1492 Nft ed è stata pubblicata sulla piattaforma Opensea.