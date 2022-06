Clima: Salvini, ‘Europa che ammazza comparto auto si suicida’

Parma, 20 giu. (Adnkronos) – “Viva l’Europa, anche avvolgendomi nella bandiera d’Europa se serve, ma un’Europa che ammazza un comparto produttivo come quello dell’auto senza nessun vantaggio per la qualità dell’ambiente e mettendoci mani e piedi in mano alla Cina, è un’Europa di suicidi. La transizione si chiama transizione perchè uno ti dice da qui al 2045, anno per anno, riconvertendo, ti accompagno”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, chiudendo a Parma l’iniziativa del partito ‘È l’Italia che vogliamo’.