Basket: da oggi azzurri in raduno a Trieste, Pozzecco ‘c’è voglia di costruire un percorso’

Trieste, 20 giu. – (Adnkronos) – È partito ufficialmente oggi il percorso del CT Gianmarco Pozzecco alla guida della Nazionale. Il coach, insieme al nuovo staff tecnico, ha diretto il primo allenamento in Azzurro all’Allianz Dome di Trieste. Matteo Spagnolo è stato autorizzato a non prendere parte al raduno per il perdurare dei suoi impegni negli Stati Uniti. Achille Polonara raggiungerà i compagni a Trieste nella giornata di mercoledì 22 giugno. “Da oggi – ha detto il neo CT – l’emozione lascia spazio alla determinazione e alla voglia di costruire un percorso che ci porti il più lontano possibile. L’obiettivo è quello di allenarsi duramente per essere pronti fin da subito visto che in pochi giorni affronteremo i campioni d’Europa in carica della Slovenia e i Paesi Bassi per la qualificazione al Mondiale 2023. Personalmente, sono contento e orgoglioso di iniziare il mio cammino Azzurro proprio da Trieste, città che ho nel cuore”.

Gli allenamenti proseguiranno fino a venerdì 24 giugno, vigilia del match amichevole contro la Slovenia, prima gara della nuova gestione (sabato 25 giugno, Allianz Dome ore 20.30). La conferenza stampa di presentazione della partita si terrà presso la Casa di Cultura – Narodni Dom (Via Fabio Filzi, 14 a Trieste) giovedì 23 giugno alle ore 14.30. La sessione di allenamento di mercoledì 22 giugno sarà a porte aperte (10.30/12.30). Al termine della gara contro gli sloveni, il CT renderà nota la lista dei convocati per il raduno di Brescia (28 giugno/1° luglio) e per la trasferta ad Almere, dove gli Azzurri sfideranno i Paesi Bassi il 4 luglio (ore 19.30) nell’ultima gara della prima fase di qualificazione a FIBA World Cup 2023.