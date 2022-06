Ucraina, Zelensky: “Russia aumenterà ostilità, anche contro Europa”

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – “Ci aspettiamo che la Russia aumenti le ostilità questa settimana. Non solo contro l’Ucraina, ma anche contro altri Paesi europei. Noi ci stiamo preparando e avvertiamo i nostri partner”. Ad affermarlo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nell’ultimo video pubblicato su Telegram.

In particolare – fa sapere Zelensky – “gli occupanti stanno accumulando forze in direzione di Kharkiv, nella regione di Zaporizhia. Stanno di nuovo bombardando i nostri depositi di carburante, per peggiorare la situazione”. Attacchi a cui “naturalmente risponderemo”.

“Nel Donbass – prosegue il presidente dell’Ucraina – continuano aspri combattimenti. L’esercito russo usa lì la maggior parte dell’artiglieria lì, le forze più offensive. Ma Severodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Krasnohorivka e altri punti caldi stanno resistendo. Il nostro esercito resiste”.

Zelensky, nell’ultimo video pubblicato sui social, dichiara anche che “domani inizia una settimana storica, una delle più importanti dal 1991”. “Sentiremo la risposta dell’Unione europea sullo status di candidato dell’Ucraina”, ricorda. “Abbiamo già una decisione positiva della Commissione e alla fine della settimana avremo la risposta del Consiglio europeo”, dice ancora il presidente ucraino.