Ucraina: deputata Kiev, ‘arrivati Stinger e Javelin inviati da usa’

Kiev, 19 giu. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno trasferito in Ucraina 1400 razzi anti aerei a spalla Stinger e 6500 lancia razzi anti tank Javelin. Lo ha annunciato su twitter Kira Rudik, leader del partito ucraino Golos, aggiungendo che l’invio di armi comprende droni Switchblade, obici, elicotteri M-17 e missili antinave Harpoon.

Il tweet arriva dopo che questa settimana il presidente americano Joe Biden ha annunciato l’invio di nuove armi in Ucraina per un valore di un miliardo di dollari.