Lucca: Danti, ‘Iv con Raspini e centrosinistra’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Fin dal primo giorno dopo il voto del primo turno a Lucca abbiamo lavorato innanzitutto per provare a ricucire la frattura che si era creata con la coalizione di Centrosinistra guidata da Raspini”. Così Nicola Danti, eurodeputato e coordinatore di Italia Viva Toscana.

“Lo abbiamo fatto perché convinti che fosse necessario provarci, e possiamo dire di averlo voluto anche mentre i nostri compagni di strada sembravano voler cedere alle sirene della destra. Per questo siamo soddisfatti oggi che si sia finalmente trovato un accordo che ci vedrà nei prossimi giorni in campo a fianco del candidato sindaco Raspini affinché possa vincere sconfiggendo la destra populista che va dai complottisti alla Meloni e CasaPound”.