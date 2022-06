Calcio: CR7 si conferma il giocatore più social, doppiati Messi e Neymar

Roma, 17 giu. – (Adnkronos) – La superstar portoghese Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United e capitano della Nazionale è il calciatore più social della stagione calcistica 2021-2022 appena conclusasi. Al secondo posto Lionel Messi, seguito al terzo da Neymar, entrambi più che doppiati dal campione di Madeira. E’ il quadro che emerge dal monitoraggio continnuativo di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Social e Consumer Intelligence, che misura quotidianamente le principali federazioni, i team e gli atleti a livello globale in termini di presenza interazioni (engagement), followership e partnership sui social.

Cristiano Ronaldo, infatti, in quest’ultima stagione calcistica (periodo di rilevazione: 15 agosto 2021 – 30 maggio 2022) ha totalizzato 1,9 miliardi di interazioni social a livello mondiale. Al secondo posto l’eterno rivale Lionel Messi con 737 milioni di interazioni, mentre chiude il podio il campione brasiliano, compagno di squadra di Messi al Paris Saint-Germain, Neymar con complessive 613 milioni di interazioni social.

“Un risultato straordinario quello di Ronaldo, nonostante il suo club nel campionato sia arrivato solo quinto in questa stagione – commenta Stefano Russo, Media & Sports Director di Talkwalker – ma, e non a caso, il Manchester United è primo nella nostra speciale classifica dedicata ai team che si sono dimostrati più forti sui social. Questa è la dimostrazione di come la performance del singolo calciatore possa dare un grande contributo anche ai club, così come ai campionati, in termini di social media engagement. L’inarrivabilità social del campione portoghese è facilmente comprensibile considerando che nemmeno sommando l’engagement dei tre giocatori che lo seguono in classifica, ovvero Messi, Neymar e Mbappè (con 388 milioni interazioni social), è possibile uguagliare il suo risultato.”

Posando lo sguardo nella nostra Serie A il calciatore più social dell’ultima stagione è Paulo Dybala della Juventus, che occupa l’8° posizione in classifica con 98 milioni di interazioni social totali e il milanista, campione d’Italia, Zlatan Ibrahimovic al 9° posto che lo segue a poca distanza con 89 milioni di interazione complessive. Primo tra i calciatori italiani Enrico Chiesa che troviamo solo al 50° posto in classifica con 23 milioni di interazioni social. Più indietro altri azzurri come Gianluigi Donnarumma 61esimo (19,2 milioni di interazioni social), Leonardo Bonucci 63esimo con 19 milioni di interazioni social e Giorgio Chiellini a quota 14,5 milioni di interazioni social che si posiziona 83esimo.

Dalle rilevazioni di Talkwalker, raccolte a livello mondiale per tutta la stagione calcistica 2021-2022, emerge, inoltre, che Carlo Ancelotti, mister del Real Madrid e neo campione d’Europa, è l’allenatore più social della stagione, con oltre 19 milioni di interazioni social a livello mondiale. Al secondo posto Steven Gerrard, allenatore dell’Aston Villa FC con 4,4 milioni di interazioni social e sul terzo gradino del podio si piazza Antonio Conte, allenatore alla guida del Tottenham Hotspur FC, con complessive 3,7 milioni di interazioni social

“Il dominio social di Ancelotti è schiacciante – sottolinea Stefano Russo di Talkwalker – nemmeno gli allenatori al secondo e terzo posto riescono ad avvicinarsi minimamente al suo exploit. Ma al netto dei big le vere sorprese sono gli outsider come Andriy Shevchenko che con il Genoa, anche se retrocesso in serie B, si posiziona al 5° posto con oltre 800 mila interazioni social e Davide Nicola, mister della Salernitana, al 7° posto con poco più di 315 mila interazioni social.”