Milano: Fontana dà il via al ‘MiMo’, ‘evento strategico per comparto automobilistico’

Milano, 16 giu.(Adnkronos) – “Un evento importante e strategico per il comparto automobilistico lombardo e, più in generale dell’intero Paese”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito il ‘MiMo’, intervenendo questa mattina, in piazza Duomo, a Milano, all’inaugurazione della seconda edizione del Milano Monza Motor Show, in programma fino al 19 giugno. All’appuntamento era presente anche l’assessore regionale all’Innovazione, Istruzione e Università, Fabrizio Sala.

“Quella che si inaugura oggi -afferma Fontana- è la seconda edizione. La prima è stata una scommessa vincente in cui abbiamo da subito creduto molto. Anche quest’anno confermiamo, pur nell’attuale periodo di generale contrazione delle risorse, il nostro sostegno”. Tant’è che la Regione Lombardia ha previsto un contributo straordinario pari a 200mila euro.

“Caratteristica e forza di questa manifestazione -aggiunge il governatore- è di creare un ‘ponte’ fra Monza, la città dell’autodromo, del ‘Tempio della Velocità’ e Milano, abbracciando idealmente tutto il territorio regionale e la filiera d’eccellenza dell’automotive”. ‘MiMo’ si pone “in continuità fra l’autodromo, sede di sport, laboratorio di sperimentazione, hub dell’innovazione aperto a centri ricerca, case automobilistiche e università, e la città, la piazza e i cittadini”.

“Questa iniziativa -commenta l’assessore alla Ricerca e Innovazione, Fabrizio Sala- di fatto si traduce non solo in un’occasione di incremento decisivo per migliorare la nostra attrattività, sui cui Regione ha investito risorse per sostenere Mimo 2022, ma anche in positivi risvolti per l’economia lombarda e nazionale”.

“Vogliamo portare l’automotive nel futuro -aggiunge- accompagnando il settore verso nuove prospettive facendo leva su Ricerca e Innovazione: questo porterà nuove forme di motorizzazione – non solo l’elettrico ma anche l’idrogeno – e, come ricaduta positiva, nuovi posti di lavoro”.

“Sono particolarmente grato al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per la scelta strategica, sin dall’inizio del suo mandato, di investire con convinzione su Ricerca e Innovazione come motori del nostro sviluppo economico. MiMo 2022 -conclude Sala- dimostra come l’alta tecnologia sia elemento connotativo anche dell’automotive e, soprattutto, mette in mostra prodotti che tanto piacciono a chi viene a vederli: auto belle, performanti, avveniristiche, realizzate con tecnologie ‘Made in Lombardia'”.