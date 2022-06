Migranti: Salvini chiama sindaco Lampedusa, ‘Viminale tuteli isola’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Più di 22mila arrivi di immigrati dall’inizio dell’anno a oggi in Italia, con un’impennata nelle ultime ore che pesa tremendamente su Lampedusa: dodici sbarchi, per un totale di 481 persone, che si sommano alle 698 di ieri (17 approdi). All’hotspot di contrada Imbriacola, informano le agenzie di stampa, si trovano 1.455 ospiti, a fronte dei 350 posti disponibili. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha telefonato al neo sindaco Filippo Mannino per avere notizie e auspicare interventi incisivi del Viminale anche per non rovinare la stagione turistica.

“L’isola va tutelata” ha sottolineato Salvini che oggi sarà a Palermo dove domani è atteso in tribunale per il processo Open Arms. “Gli elettori di Lampedusa e Linosa -si legge in una nota dela Lega- hanno scelto di non riconfermare il primo cittadino uscente Totò Martello, fan dei porti aperti, e tra i consiglieri più votati con 370 voti c’è lo storico militante della Lega Attilio Lucia”.