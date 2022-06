Incendio Malagrotta: Europa verde, Governo agisca per evitare altri incidenti

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Che cosa intende fare il Governo alla luce del grave incendio di Malagrotta? Dopo questo gravissimo incidente e il conseguente pericolo ambientale, come Europa verde chiediamo che il ministro Cingolani intervenga in coordinamento con gli organi territoriali preposti, al fine di scongiurare il pericolo di altri incidenti analoghi, in considerazione della stagione estiva”. Lo annunciano Cristian Romaniello, Devis Dori, Paolo Romano, Rosa Menga ed Elisa Siragusa, membri della componente Europa verde-Verdi europei alla Camera, che hanno depositato un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente e della Transizione ecologica e dell’Interno.