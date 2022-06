Atp Queen’s, Berrettini batte Kudla e va ai quarti

Londra, 16 giu. – (Adnkronos) – Il campione in carica Matteo Berrettini si qualifica oggi ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s (erba, montepremi 2.134.520 euro) di Londra. L’azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera lo statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 in due ore e 47 minuti.

“E’ stata dura e sono davvero contento di aver vinto. Io e lui ci conosciamo molto bene: ci siamo affrontati tante volte e sono sempre state partite difficili”, dice il romano. “Mi piace giocare sull’erba e penso che il mio tennis si adatti piuttosto bene -aggiunge il 26enne-. E mi piace giocare in questo club che è bellissimo, ed il sostegno del pubblico è qualcosa che fa sempre molto piacere”.