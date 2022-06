Accordo Unaitalia-Banco Alimentare per aiutare famiglie in difficoltà

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – L’inflazione è aumentata segnando +6,8% a maggio su base annua e nonostante ciò solo il 2% degli italiani sembra disposto a svuotare il carrello della spesa, ma il 90% è spaventato dall’aumento dei prezzi di prima necessità tanto che il 70% punta a evitare gli sprechi di cibo, secondo una recente indagine Ismea. In quest’ottica Unaitalia e Banco Alimentare si uniscono per dare un aiuto concreto alle famiglie. “Il nostro settore vuole continuare ad assicurare cibo sano ed accessibile a tutti – dichiara il presidente di Unaitalia, Antonio Forlini – ed è impegnato nel declinare con atti concreti la responsabilità sociale di impresa. Per questo ci impegniamo oggi a sottoscrivere con Banco Alimentare un protocollo per favorire meccanismi di collaborazione per la donazione dei nostri prodotti a chi è in difficoltà, rafforzando e strutturando una collaborazione già in essere, ma che è nostra intenzione rendere ancora più incisiva”.

“Siamo molto grati a Unaitalia per questo accordo che ci permetterà di aumentare le possibilità di donare cibo nutrizionalmente prezioso, come eccedenze di carne e uova, a chi si trova in difficoltà – dichiara Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare – la critica situazione economica del nostro paese, aumenta in noi la consapevolezza che la sostenibilità sociale, economica e ambientale sia un valore che deve crescere di pari passo agli interventi delle istituzioni. Il coinvolgimento di un’associazione come Unaitalia è un segnale positivo non solo per quella parte più fragile della nostra società, ma è anche un bene e un valore aggiunto per l’intera comunità territoriale”.