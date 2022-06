Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Pd e Fdi hanno la stessa linea sull’Ucraina? Non è che una cosa così clamorosa. Negli Usa i Democratici e i Repubblicano hanno la stessa posizione. In un grande Paese come l’Italia nei passaggi difficili e delicati, i grandi partiti di destra e di sinistra normalmente fanno l’interesse del Paese”. Così Enrico Letta a Di Martedì su La7.