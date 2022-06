Londra, 14 giu. (Adnkronos) – L’azzurro Lorenzo Sonego non riesce a superare il primo turno del torneo Atp del Queen’s. Il tennista piemontese è stato battuto dallo statunitense Denis Kudla che aveva preso il posto dell’infortunato Murray, in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 in due ore e 15 minuti. Kudla al secondo turno se la vedrà con Matteo Berrettini.