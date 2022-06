Pd: P. De Luca, ‘campo largo con forze riformiste e progressiste’

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Da queste elezioni amministrative emerge un dato molto chiaro: il Pd è il primo partito in Italia e si propone sempre più come perno di una coalizione larga che abbracci tutte le forze riformiste e progressiste, anche di ispirazione civica, che vogliono lavorare per il bene di questo Paese”. Così Piero De Luca, vicepresidente Pd alla Camera.

“Dalle urne deve arrivare una spinta per superare divisioni inutili e lavorare in questa direzione, sulla base di idee e programmi di sviluppo condivisi e ambiziosi, con chiunque voglia arginare la destra e porre un freno ai populismi. Adesso tocca rimboccarsi le maniche. Abbiamo tanto lavoro da fare ma anche un’occasione storica che viene dall’Europa per rilanciare l’economia e il lavoro e dare un futuro agli italiani”.