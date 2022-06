Csm: Letta, ‘dopo flop referendum Lega ancora blocca riforma, governo metta fiducia’

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Il calo di partecipazione è un problema enorme” e su questo ha anche inciso “un uso distorto dei referendum, ha frenato anche il voto delle amministrative”. Così Enrico Letta a Di Martedì.

“Mentre noi stiamo parlando, in Parlamento si discute la riforma della giustizia. La reazione della Lega al referendum che ha voluto e perso, è quella di continuare a rendere impossibile la riforma in Parlamento. Allora io dico a Draghi e al governo che l’unico modo per approvare al riforma sarà mettere la fiducia”.