Calcio: Sartori, ‘chiamata del Bologna un segno del destino, Saputo vuole dare una svolta’

Bologna, 14 giu. – (Adnkronos) – “C’è un sentimento forte dentro di me nell’iniziare questa nuova avventura. So di essere stato scelto da una società che appartiene alla storia del calcio italiano. Una lunga storia di campioni, scudetti, è un grande orgoglio per me”. Sono queste le prime parole di Giovanni Sartori, nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna, nella conferenza stampa di presentazione.

“Grazie a Saputo e Fenucci per l’inizio di questo ciclo, è un gesto di grande fiducia verso di me, cercherò di ripagare questa fiducia con il lavoro quotidiano, non conosco altre strade -aggiunge Sartori-. Quand’è arrivata la chiamata del Bologna l’ho vista come un segno del destino. Il Bologna era la squadra di mio papà, mi portava sempre a Milano a vedere il grande Bologna di Pascutti. Avverto grande entusiasmo e grande voglia di essere all’altezza delle aspettative. Il presidente vuole dare una svolta, mi ha caricato di una grandissima responsabilità, l’ho preso come motivo di stimolo e di orgoglio. Affronto questa nuova avventura come un punto di partenza verso un futuro ancora tutto da scoprire. Spero di essere all’altezza degli obiettivi che il Bologna merita”.