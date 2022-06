Calcio: Pirlo, ‘il Karagumruk mi ha convinto, voglio vincere e giocare bene’

Istanbul, 13 giu. – (Adnkronos) – “Ho avuto tanti contatti con diverse squadre, sia in Italia che all’estero. Ma le ambizioni di questo club mi hanno convinto: non è stato difficile scegliere. Questa avventura mi sembrava la scelta ideale per la mia carriera: non vedo l’ora di cominciare”. Così Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Karagumruk, club turco che milita in Super Lig.

“Sono un amante del calcio, ho sempre seguito i campionati esteri, come quello turco in più ho visto che c’erano altri italiani che giocavano in questa squadra e questo mi ha spinto a seguirla anche negli anni passati -aggiunge il tecnico bresciano-. Qualche settimana fa c’è stata questa opportunità di parlare con il club e abbiamo iniziato la trattativa. Venire in Turchia per lavorare in un campionato internazionale era un mio obiettivo, sapendo che questo club ha i miei stessi obiettivi, che sono fare bene e migliorarsi”.

“Ho giocato in squadre importanti e ho contatti importanti nel mondo del calcio: se sarà il caso cercherò di sfruttarli al meglio anche per questa nuova esperienza. Anche qui nel calcio turco ci sono giocatori di rilievo. Io, nella mia carriera, ho avuto anche il piacere di giocare al fianco di calciatori turchi. Non mi piace però parlare di giocatori che non sono nel nostro club. Preferisco concentrarmi sul nostro team. Nella mia carriera ho sempre giocato per vincere. Sono qui per fare bene e per cercare di arrivare nelle prime posizioni della Super Lig. Porterò qui le mie idee, cercando di vincere e allo stesso tempo di giocare bene”, conclude Pirlo.