Los Angeles, 13 giu. -(Adnkronos) – “Ho pensato fermamente a questo nuovo capitolo della mia carriera e sono riconoscente al Los Angeles Fc per questa opportunità. Sono grato per tutti i miei anni con la Juventus e non vedo l’ora di vincere molti altri trofei a Los Angeles”. Così Giorgio Chiellini al sito ufficiale del Los Angeles Fc dopo l’ufficialità del suo passaggio al club californiano di Mls.