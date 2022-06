Tennis: Berrettini trionfa a Stoccarda, Murray ko al terzo set

Stoccarda, 12 giu. – (Adnkronos) – Al rientro dopo quasi tre mesi di stop per l’infortunio alla mano destra Matteo Berrettini trionfa al torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 692.235 euro). Il 26enne romano, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera in finale il 35enne scozzese Andy Murray, numero 68 del ranking Atp ma ex numero 1, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3 in due ore e 40 minuti. Il numero uno d’Italia è stato facilitato da un problema agli addominali del due volte campione di Wimbledon nel terzo set. Per Berrettini si tratta del sesto titolo in carriera, il terzo sull’erba, il secondo a Stoccarda e il primo in questa stagione. La prossima settimana il finalista di Wimbledon 2021 difenderà il titolo al Queen’s di Londra.