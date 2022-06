F1: Maranello a sostegno della comunità Lgbtq+, l’hashtag essereFerrari si tinge d’arcobaleno

Baku, 12 giu. – (Adnkronos) – L’hashtag della Scuderia, #essereFerrari, si tinge dei colori dell’arcobaleno, un segnale che il team di Maranello ha scelto per dimostrare il proprio sostegno alla comunità LGBTQ+ nel Pride Month. Per tutto giugno, a cominciare dalla gara di oggi, l’hashtag #essereFerrari sulle vetture e sui caschi dei piloti avrà i colori dell’arcobaleno per celebrare questo importante momento e aumentare la consapevolezza sulla diversità e promuovere l’inclusione di ogni genere e orientamento sessuale. La Diversity & Inclusion è da tempo parte dell’etica Ferrari e tutta la squadra è orgogliosa di supportare questa iniziativa.