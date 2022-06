F1: doppietta Red Bull a Baku, Verstappen trionfa davanti a Perez

Baku, 12 giu. – (Adnkronos) – Max Verstappen trionfa per la prima volta in carriera nel Gp dell’Azerbaigian a Baku. L’olandese della Red Bull si impone davanti al compagno di squadra, il messicano Sergio Perez e all’inglese della Mercedes George Russell. Giornata nera per la Ferrari che incassa un doppio ritiro: al 9° giro tocca allo spagnolo Carlos Sainz per un problema idraulico al 21° passaggio si ferma anche il monegasco Charles Leclerc, quando era al comando della corsa, per un guasto alla power unit. Erano ben 13 anni (Gp Australia 2009) che la scuderia di Maranello non faceva segnare un doppio ritiro per problemi alle monoposto. Verstappen allunga nella classifica del mondiale dove guida con 150 punti, davanti a Perez (129) e Leclerc (116).