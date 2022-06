F1: Verstappen, ‘3° posto non l’ideale ma in assetto da gara Red Bull va molto bene’

Baku, 11 giu. – (Adnkronos) – “L’inizio del giro è stato buono poi ho perso qualcosa, perché ho commesso degli errori piccoli. Il terzo posto non è ideale, ma oggi ho dovuto faticare un po’ per trovare il bilanciamento giusto tra anteriore e posteriore sul giro secco, quindi non è quello che volevo, ma come team essere 2° e 3° ci da una buona opportunità per domani”. Così il campione del mondo in carica Max Verstappen commenta il terzo posto nella qualifica del Gp dell’Azerbaigian a Baku. “Passo gara? Lo scopriremo domani. Ci manca qualcosa sul giro secco, ma sulla distanza di gara la nostra macchina va molto bene“, aggiunge il pilota olandese della Red Bull.