Beach Volley: Mondiali, esordio vincente per Nicolai e Cottafava

Roma, 11 giu. – (Adnkronos) – Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, la coppia italiana numero uno del ranking nel Mondiale di Beach Volley, ha esordito al Centrale del Foro Italico con un successo per 2-0 contro i colombiani Murray e Rivas. Tanto tifo ed entusiasmo sugli spalti per gli azzurri, in grado di chiudere la pratica in poco più di 40 minuti di gioco.

“Avere iniziato con una vittoria che ha rotto il ghiaccio è importante – le parole del vicecampione olimpico di Rio 2016 Nicolai – Abbiamo avuto poco tempo per allenarci, è stato importante partire così bene. Dopo il successo di Jurmala nel Pro Tour della scorsa settimana abbiamo detto che dobbiamo essere bravi a dare lo stesso peso a vittorie e sconfitte”. “Giocare in uno stadio così grande fa impressione – ha aggiunto Cottafava – i tifosi ci hanno dato la carica giusta qui al Foro Italico e vogliamo regalare loro tanti bei successi. Ogni giorno sto imparando da Paolo, che ha grande esperienza ed è abituato a vincere”. L’evento, arrivato al secondo giorno di gare, è organizzato da Sport e Salute e Volleyballworld.

Venerdì hanno vinto 5 coppie italiane su 6 (le sorelle Orsi Toth, Lupo-Ranghieri, Carambula-Rossi, Menegatti-Gottardi e Scampoli-Bianchin, con l’unica sconfitta subita da Calì e Tega contro le americane Flint e Cheng), mentre oggi hanno conquistato i primi punti nelle pool Windisch e Dal Corso (2-0 contro i fratelli cileni Grimalt). Menegatti e Gottardi stanno giocando in questi minuti la loro seconda partita, contro le spagnole Carro/Lobato, mentre in serata esordiranno Benzi/Bonifazi (contro i campioni olimpici Mol/Sorum) e chiuderanno la serata Rossi-Carambula e Lupo-Ranghieri, rispettivamente contro gli argentini Capogrosso e gli olandesi Varenhorst e Van De Velde.