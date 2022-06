Terminate due giorni fa le attività per primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, con l’anno scolastico 2021-2022 agli sgoccioli sul piano formale, con le residue attività per le scuole infanzia fino al 30 giugno e quelle per l’Esame di Stato e l’Esame di terza Media. E’ già partita però in modo celere la programmazione dell’anno scolastico 2022-2023, quello che dovrebbe sancire un ritorno alla normalità pre-pandemia da SarsCov2.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia