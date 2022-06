Referendum: Renzi, ‘voto 5 Sì, comunque vada battaglia continua’**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Domenica e lunedì si vota in molti comuni per le amministrative (tante donne e uomini di Italia Viva candidati: un grande in bocca al lupo a tutti) e per i referendum sulla giustizia, sui quali è calato un silenzio di tomba per intere settimane. Addirittura il servizio pubblico ha trasmesso persino un invito all’astensione mascherato dentro gli interventi comici nelle trasmissioni Rai più seguite. Voterò cinque sì. E comunque vada continueremo la battaglia per una giustizia giusta”. Così Matteo Renzi nella enews.