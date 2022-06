Referendum: appello Calenda per il Sì, ‘sono quesiti di civiltà’**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Senza uno Stato di diritto non può esserci una giustizia giusta. So che molti di voi hanno preoccupazioni legate alla guerra o alla pandemia ed è del tutto comprensibile. Ma domenica è fondamentale andare a votare cinque si al referendum sulla giustizia”. Lo dice Carlo Calenda, segretario di Azione, in un video che sarà postato sui suoi social.

“È perfino penoso – aggiunge Calenda che nel suo video si sofferma sul contenuto dei quesiti – aver dovuto indire un referendum per cercare di ottenere quanto doveva essere fatto dal Parlamento ma si tratta di quesiti di assoluta civiltà”.