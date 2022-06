Mafia: Serracchiani (Pd), ‘destra si liberi di legami inquietanti del passato’

Roma, 10 giu (Adnkronos) – “Nuovo arresto oggi a Palermo nelle fila dei candidati che sostengono Lagalla e ancora con gravissime ipotesi di reato che riguardano rapporti con la mafia. Invece di attaccare in maniera vergognosa una persona che ha speso la sua vita per la legalità e la sicurezza come il caporalmaggiore Nicola Piraino questa destra provi a liberarsi di legami sempre più inquietanti che riportano la storia di Palermo al triste passato”. Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.