FdI: Meloni, ‘senza classe dirigente? Una cosa che mi fa ridere’

Roma, 10 giu (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha una visione e una classe dirigente capace, mi fa ridere sentir dire ‘Fratelli d’Italia non ha classe dirigente. Ha la Meloni e poi?’ “. Lo ha detto Giorgia Meloni in un comizio a L’Aquila.

“Avevamo la pandemia e Speranza ministro della Salute, abbiamo un conflitto e c’è Di Maio ministro degli Esteri, è crollato un ponte e alle Infrastrutture c’era Toninelli. Quando Fratelli d’Italia dovrà governare non vedrete ministri tipo quelli ma serietà, visione, concretezza”, ha aggiunto la leader di FdI.