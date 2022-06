Roma, 10 giu (Adnkronos) – “I politici non sono tutti uguali, sono specchio della società che rappresentano. Dire che sono tutti uguali equivale a dire che gli italiani sono tutti uguali. Ma non è così. Siamo noi che dobbiamo saper scegliere: ci sono i politici bravi, pessimi, onesti, disonesti, capaci. Noi sappiamo scegliere quando la democrazia arriva”. Lo ha detto Giorgia Meloni in un comizio a L’Aquila.