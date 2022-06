Amministrative: Letta, ‘vincere significa vincere politiche prossimo anno’**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “La partita di Lodi ha una rilevanza nazionale perchè domenica sera o meglio lunedì quando andremo a vedere i risultati, sarà l’uitimo voto nazionale prima delle politiche e non è un caso che qui l’altra volta perdemmo e poi perdemmo le politiche”. Così Enrico Letta in occasione dell’incontro elettorale a Lodi, a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato.

“Siamo quindi straimpegnati perchè vincere Lodi significa vincere le politiche del prossimo anno. Per noi è importantissimo un segnale di crescita grazie alla strategia di allargamento messa in campo, di ringiovanimento qui a Lodi abbiamo il candidato sindaco più giovane”.