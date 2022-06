Amministrative: Conte, ‘si rafforza campo largo in vista politiche’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Ripetere l’esperienza del campo largo anche alla Politiche? Queste amministrative sono una tappa di un percorso di dialogo che si sta rafforzando sempre più, si sta affinando, ma un percorso volto non a creare una coalizione che vinca le elezioni ma che offra un progetto politico serio, credibile, di miglioramento della nostra nazione. Diamo tempo al tempo e percorriamo tutte le tappe senza saltarne una, così il progetto sarà più solido”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in un punto stampa a Taranto.

A Taranto “presentiamo un progetto politico insieme con gli amici del Pd e sicuramente ha dei tratti di similitudine con quello presentato con il patto per Napoli. Qui c’è un patto per Taranto di cui noi siamo interpreti protagonisti con il M5S. E’ sicuramente un progetto concreto e dobbiamo assolutamente salvaguardarlo, dobbiamo anzi rinforzarlo per dare un futuro di speranza innanzitutto ai giovani”.