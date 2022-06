Clima: Calenda, ‘ieri ci si è impiccati all’elettrico’

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Ieri ci si è impiccati all’elettrico, tanto che il ministro Cingolani ha sollevato il problema della neutralità tecnologica, si è votata una roba che non si sa come raggiungere ma soprattutto che esclude altre tecnologie che potrebbero essere più promettenti” come l’idrogeno e il biocarburante. “Ieri è stata votata una bandierina e in politica industriale sono pericolose, le grandi transizioni vanno governate, non è che pianti una bandierina e risolvi il problema”. Così Carlo Calenda a Metropolis a Repubblica.it.