Amministrative: Foggetta, ‘Calenda e Boschi? Forse a Sesto c’è già spartizione poltrone’

Milano, 9 giu.(Adnkronos) – “Capisco la difficoltà di fare una campagna elettorale senza avere argomenti e senza conoscere una città che si governa o che ci si candida a governare, ma questo non giustifica atteggiamenti tanto abietti quanto quelli che sto subendo in questi giorni. Di nuovo mi trovo nella posizione di denunciare certe accuse e nel frattempo mi chiedo: dov’era Carlo Calenda quando a Sesto Casapound faceva scempio della città Medaglia d’oro per la Resistenza? E dov’era Maria Elena Boschi quando l’attuale sindaco negava la cittadinanza onoraria a Liliana segre? Visto che chi mi accusa sono i referenti politici nazionali del candidato sindaco Massimiliano Rosignoli e del candidato sindaco Roberto Di Stefano, non è che si sta già facendo un lavoro di spartizione delle poltrone?”. Così Michele Foggetta, candidato a sindaco di centrosinistra nella cittadina milanese di Sesto San Giovanni, replica ai post pubblicati oggi sui social dai leader della Lega e di Azione, Matteo Salvini e Carlo Calenda e dalla presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi.

In diretta Facebook, Foggetta si sfoga: “Noi abbiamo un altro modo di vedere la politica e non ci buttiamo in queste cose”. E aggiunge: “Mi arrivano voci di cittadini che dicono di nuovo di volantinaggi che mi diffamano e riportano mie affermazioni non veritiere e voci di candidati consiglieri di una certa parte politica che tengono atteggiamenti minacciosi rispetto a cittadini e commercianti dicendo ‘votaci, altrimenti..’. Noi -tuona- siamo un’altra cosa e non vogliamo, non possiamo transigere su questo tipo di atteggiamenti”. Poi avverte: “Con questo, oggi ho deciso di mettere un punto e non rispondere più a certe accuse. Da oggi in poi se ne occuperanno le autorità preposte. Noi vogliamo parlare di Sesto, come dovrebbe essere in una campagna elettorale per le amministrative e come abbiamo fatto sin dall’inizio, quando abbiamo parlato di sanità, di ambiente, di giovani, di cultura e lavoro. Quando siamo stati nelle case popolari a vedere le condizioni in cui la gente vive, quando siamo stati nel presidio delle educatrici o anche quando siamo stati tra i cittadini parlando dei cittadini e con i cittadini. Cosa che -conclude- evidentemente gli altri non sono in grado di fare”.