A Cervia lo yoga si fa in pineta

(Adnkronos) – Yoga is for everyBODY, è il tema dell’edizione di quest’anno – la quarta – di Yamm22, il festival internazionale di yoga che si svolge nella pineta di Cervia (Ravenna) da domani a domenica: uno slogan che vuole far capire che si tratta di una pratica accessibile a tutti i corpi e a tutte le personalità. Lo yoga, sostengono gli organizzatori, è quanto mai indicato in questa fase in cui siamo letteralmente immersi da un flusso di informazioni negative che sovra-stimola il nostro sistema nervoso, perché fornisce gli elementi per superarle. E a dimostrazione delle potenzialità dello yoga come motore di inclusione e di pace, a Cervia non mancheranno incontri tra insegnanti russe e ucraine.