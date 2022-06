Brexit: premier Irlanda avvisa Londra, ‘no azioni unilaterali su protocollo’

Strasburgo, 8 giu. (AdnKronos) – Per far funzionare il protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord negoziato da Ue e Regno Unito “ci sono soluzioni per i problemi pratici, se c’è la volontà politica di trovarle. Ma per questo serve una partnership: il governo del Regno Unito si deve impegnare in buona fede e seriamente. Un’azione unilaterale per mettere da parte un accordo solenne sarebbe profondamente dannosa”. Lo sottolinea il primo ministro irlandese Michéal Martin, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

Un’azione unilaterale da parte di Londra sul protocollo, continua Martin, “segnerebbe un minimo storico, segnalando il disprezzo per i principi essenziali di leggi che sono il fondamento delle relazioni internazionali. Non andrebbe a beneficio di nessuno. Senza uno spirito di partnership, non ci sarebbe stato alcun processo di pace in Irlanda del Nord. Senza fiducia, senza impegno, senza la volontà di vedere le cose dal punto di vista altrui, non ci sarebbe stato nessun accordo del Venerdì Santo”, il patto firmato a Belfast che mise fine ai Troubles, la guerra a bassa intensità che ha afflitto l’Ulster dai tardi anni Sessanta fino al 1998. Martin ricorda infine che il sostegno dell’Ue nella Brexit per l’Irlanda “ha contato e continua a contare”.