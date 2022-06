Ucraina: Letta, ‘il 21 in aula non ci saranno rotture’**

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Io sono convinto che il 21 arriveremo in Parlamento e sono convinto che la maggioranza si ricompatterà su un testo condiviso dal governo”. Così Enrico Letta a margine di un’iniziativa elettorale a Barletta con Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata Santa Scommegna.

“Tutti abbiamo la stessa ambizione, quella che l’Italia sia insieme all’Europa determinante per obbligare la Russia a fermarsi e arrivare a una pace. Non credo che nessuno si assumerà la responsabilità di rotture che sarebbero negative. Sarà una prova importante ma sono convinto che ognuno farà la sua parte”.