Terrorismo: Migliore, ‘Conferenza internazionale su sostegno parlamentare alle vittime’

Roma, 7 giu (Adnkronos) – Martedì 7 e mercoledì 8 giugno si svolge a Roma (palazzo Montecitorio – nuova aula dei Gruppi parlamentari via di Campo Marzio, 78) la ‘Conferenza di alto livello sul sostegno parlamentare alle vittime del terrorismo’, organizzata l’Ufficio delle Nazioni unite per il contrasto al terrorismo (Unoct), in collaborazione con l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam), l’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce Pa), l’Unione parlamentare africana (Apu) e il Consiglio della Shura dello Stato del Qatar.

“Negli ultimi anni, la comunità internazionale ha compiuto progressi reali nel sostenere i diritti e le esigenze delle vittime del terrorismo attraverso l’adozione di risoluzioni chiave dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fornendo alle vittime un’ampia piattaforma per condividere le loro esperienze. Al fine di rafforzare e potenziare le capacità dei parlamentari di svolgere il proprio ruolo a sostegno delle vittime del terrorismo”, spiega Gennaro Migliore, presidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

“UNOCT, la PAM, l’OSCE, l’APU e il Consiglio della Shura dello Stato del Qatar hanno avviato un’iniziativa congiunta per individuare soluzioni durature e dare un contributo parlamentare agli sforzi globali nell’ambito dell’antiterrorismo e della prevenzione all’estremismo violento, con un’azione incisiva e un impatto reale sulle comunità che sono state vittime di atti terroristici”, prosegue Migliore.

(Adnkronos) – “La conferenza – conclude – è anche l’occasione per presentare il Modello di disposizioni legislative per sostenere e proteggere i diritti e le esigenze delle vittime del terrorismo’, uno strumento sviluppato congiuntamente dal Centro UNOCT/ONU per il Contrasto al Terrorismo (UNOCT/UNCCT), dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine e dall’Unione Interparlamentare”.