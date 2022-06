Governo: Faraone (Iv), ‘area Draghi si deve formare in vista del 2023’

Roma, 7 giu (Adnkronos) – “I contenuti espressi dal governo Draghi vanno portati avanti da un’area che si deve formare in vista del 2023”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone a Agorà.

“E’ indubbio che c’è chi vive con sofferenza questo governo e chi ci sta per forza, come il M5S e la Lega: noi siamo convinti che questa esperienza serva al Paese e intorno a quelle politiche ci sia un consenso e ci possa essere un progetto concreto. Costruiamo una forza politica che dia gambe a quel progetto, se Calenda ci sta bene”, ha spiegato Faraone.