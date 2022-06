Cooperazione: Sereni, ”Coopera 2022′ occasione per valutare iniziative e aiuto umanitario’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Coopera 2022 sarà un’occasione fondamentale per far conoscere e valutare le iniziative della cooperazione e dell’aiuto umanitario”. Lo ha detto la vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Farnesina di ‘Coopera 2022’, che si terrà a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione il 23 e 24 giugno.

Il programma della seconda conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo, ha aggiunto la Sereni, “è frutto di una collaborazione con tutti i soggetti della cooperazione italiana: università, enti locali, regioni, ma anche il sistema delle imprese”.

Fanno parte del panel, ha detto ancora, “le 5 ‘P’ dell’agenda 2030 dell’Onu: quella della Pace, delle Persone, del Pianeta, della Prosperità e del Partenariato. Abbiamo chiesto la collaborazione della Rai, che metterà in onda uno spot televisivo e radiofonico nei giorni che precederanno la conferenza”.