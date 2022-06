Basket: Ham conferma Westbrook ai Lakers, ‘uno dei migliori nella storia Nba’

Los Angeles, 7 giu. -(Adnkronos) – “Non scherziamo: Westbrook è uno dei migliori giocatori che abbiano mai calcato un parquet in Nba e c’è ancora un bel po’ di benzina nel suo serbatoio”. Il nuovo head coach dei Los Angeles Lakers, Darvin Ham, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione fuga ogni dubbio sulla permanenza di Russell Westbrook in ‘purplegold’. “Non capisco perché tutti provino a farlo fuori”, aggiunge. Una delle peggiori stagioni della storia di una delle franchigie più vincenti della storia Nba evidentemente non basta: “Io e Russ abbiamo avuto diversi colloqui privati, è una persona fantastica: la parola che più di frequente è uscita in quelle discussioni è stata ‘Sacrificio’. Mi aspetto che continui perciò a essere il combattente tenace e il talento pieno d’energia che abbiamo avuto la fortuna di vedere sui parquet Nba per tutti questi anni. Magari senza la palla in mano, provando a incidere soprattutto in difesa: l’importante è capire che tutto parte dal sacrificio”.

Ham diventa così il 28° allenatore nella storia a sedersi sulla panchina dei Lakers, nella speranza che possa essere quello buono per dettare la risalita e per dare una dritta a una squadre che continuerà ad affidarsi a LeBron James e Anthony Davis: “AD è la chiave della nostra rosa”, sottolinea il nuovo arrivato, parlando anche dei problemi difensivi di un gruppo che dovrà trovare una nuova identità a protezione del ferro. Una missione impossibile, ma che uno come lui non ha paura d’affrontare – soprattutto dopo le esperienza non semplici con cui la vita l’ha costretto a confrontarsi: “Sono cresciuto a Saginaw, Michigan: sono stato colpito per sbaglio da un proiettile in faccia il 5 aprile 1988. Se ti ritrovi a dover affrontare esperienze del genere, puoi uscirne soltanto in due modi: pieno di paura o senza avere più timore per nulla. Per me vale la seconda opzione: nulla mi spaventa, vivo senza pressione e so bene che tutto ciò di cui mi tocca discutere e parlare è soltanto pallacanestro”.