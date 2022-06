Amministrative: Letta, ‘valgono doppio per sfida comuni e per gestione Pnrr’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Tutte le elezioni amministrative contano ma ci sono alcune elezioni amministrative che valgono doppio perchè le risorse come quelle del Pnrr arrivano questa volta per i prossimi 5 anni e arrivano con una clausola che avvantaggia il Sud, il lavoro di giovani e donne”. Così Enrico Letta ad un’iniziativa elettorale a Barletta con Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata Santa Scommegna.

“Queste 3 clausole sono uno straordinaria occasione di crescita e fanno sì che queste elezioni amministrative siano le più importanti degli ultimi decenni. Oggi abbiamo una quantità di investimento che andranno gestiti da amministrazioni efficaci. I fondi del Pnrr sono la grande occasione ma anche la grande trappola perchè molto è affidato alla competenza delle amministrazioni locali. E a me piange il cuore pensare che vi saranno amministrazioni che non saranno in grado e questo rischia di aumentare le disuguaglianze”.