Tennis: Fit, sarà intitolata a Clerici la sala stampa degli Internazionali Bnl

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – Sarà intitolata alla memoria di Gianni Clerici la sala stampa degli Internazionali Bnl d’Italia. Lo hanno deciso la Federazione Italiana Tennis e Sport e Salute per onorare la memoria del grande giornalista e scrittore, scomparso oggi a Bellagio, in provincia di Como, all’età di 91 anni.

“Indipendentemente da dove, nel corso degli anni, sarà materialmente realizzata all’interno del Parco del Foro Italico, la sala che ospiterà i giornalisti incaricati di raccontare le imprese di giocatori e giocatrici impegnati di uno dei tornei più importanti del mondo porterà il nome di chi ha scritto pagine indimenticabili del giornalismo e della letteratura sportivi – ha dichiarato Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis –. La sua prosa e la sua voce hanno accompagnato per più di sessant’anni intere generazioni di appassionati del nostro sport e le hanno fatte sognare. Gianni, cui mi legava un rapporto non soltanto di grande stima ma di sincera amicizia, lascia un vuoto incolmabile: la decisione di intitolare alla sua memoria la sala stampa degli IBI speriamo serva anche d’ispirazione per far crescere una nuova generazione di persone che sappiano far innamorare del nostro magnifico sport grazie alle parole”.