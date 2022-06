Calcio: Premier campionato più social, Serie A boom di engagement e follower

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – E’ quello inglese il campionato di calcio più social della stagione 2021-2022. Seguito al secondo posto da LaLiga e Lega Serie A al terzo, che registra però il più alto tasso di crescita dell’engagement social tra i campionati europei, rispetto alla stagione precedente, e il secondo tasso più alto di nuovi follower acquisiti.

Questo è quanto emerge dal monitoraggio Continuativo di Talkwalker, multinazionale leader globale nella Social e Consumer Intelligence, che misura quotidianamente le principali federazioni, i team e gli atleti a livello globale in termini di presenza interazioni (engagement), followership e partnership sui social.

Considerando gli account ufficiali delle leghe dei campionati europei, la Premier League nella stagione 2021-2022 (periodo di rilevazione: agosto 2021 – maggio 2022) 696 milioni di interazioni a livello mondiale, con una crescita rispetto alla scorsa stagione del +23%. Al secondo posto troviamo la LaLiga, in flessione del 30%, con complessive 499 milioni di interazioni, quindi sul terzo gradino del podio la Lega Serie A che con i suoi profili social ha generatp 100 milioni di interazioni. La Serie A è la Lega che ha ottenuto la maggiore crescita di engagement rispetto alla stagione precedente, con un boom di interazioni del 66% e un tasso di crescita di nuovi follower del 18% (21,3 milioni in totale), secondo solo alla Ligue 1 francese (26%). Chiudono poi la Top5 delle leghe calcistiche più social la Bundesliga con 91 milioni di interazioni (+49% sulla stagione scorsa) al quarto posto e al quinto Ligue 1 a quota 25 milioni di interazioni (+21% sulla stagione scorsa).

“Il calcio prosegue la sua crescita nella dimensione digitale– commenta Stefano Russo, Director Media & Sports di Talkwalker EMEA – Rispetto alla scorsa stagione, infatti, l’engagement generato su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube da squadre, federazioni e atleti dei cinque campionati di calcio principali in Europa è cresciuto del +19% rispetto alla scorsa stagione.”

Lega Serie A si aggiudica anche lo scettro del campionato europeo con il maggiore numero di contenuti social sponsorizzati generati durante la stagione calcistica, ben 10.968, superando di poco la Premier League (10.359), e doppiando gli altri campionati: LaLiga (5.744), Bundesliga (5.349) e Ligue 1 (4.402).

“Il calcio europeo è un grande veicolo di promozione per brand globali e locali – sottolinea Stefano Russo di Talkwalker – Nel corso della stagione abbiamo misurato le performance di 2.800 social partnership tra 720 aziende e tutti i team e team/leghe calcistiche dei cinque principali campionati europei. Nel complesso i campionati inglese e spagnolo sono quelli che hanno garantito ai loro partner i risultati migliori in termini di engagement. Ma il calcio italiano non sfigura affatto e ci piace sottolineare il risultato della partnership di Lega Serie A con Frecciarossa che ha registrato il numero più alto di visualizzazioni tra tutte quelle veicolate dagli account delle leghe europee in questa stagione.”