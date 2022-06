Calcio: Nicolato, ‘partita ben fatta ma potevamo fare più gol’

Differdange, 6 giu. -(Adnkronos) – “Partita ben fatta, anche se potevamo fare molti più gol come ci accade spesso. Direi che è stato il risultato del lavoro importante di un gruppo e soprattutto dello staff. Con tante assenze non era facile, eppure ho visto una squadra fin da subito, merito dei ragazzi che si sono adattati al gioco nuovo, hanno capito cosa volevamo. E’ un grande gruppo, lo spirito c’è e non ci è mai mancato”. Il ct dell’Under 21 azzurra Paolo Nicolata commenta così il successo per 3-0 sul Lussemburgo.