Atletica: Golden Gala, 16 campioni olimpici in gara a Roma

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – Sedici campioni olimpici di Tokyo per un’edizione stellare del Golden Gala Pietro Mennea. È scattato il conto alla rovescia verso l’evento di giovedì sera (9 giugno) allo stadio Olimpico, quinta tappa della Wanda Diamond League: nella giornata di oggi sono arrivati a Roma i primi big mondiali che parteciperanno all’edizione n. 42, tra cui la giamaicana tripla campionessa olimpica di Tokyo Elaine Thompson-Herah, la leggenda della velocità Allyson Felix (Usa), il quattrocentista sul podio nelle ultime tre edizioni dei Giochi, Kirani James (Grenada).

A tre giorni dal meeting, al cast del Golden Gala si uniscono altre due medaglie di Tokyo: al via dei 200 metri ci sarà lo statunitense argento olimpico Kenny Bednarek, primato personale di 19.68 nella finale della scorsa estate. Dopo la vittoria nella tappa di Rabat, sulla pista dell’Olimpico incontrerà i tre staffettisti azzurri campioni olimpici della 4×100 Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, e il campione del mondo indoor dei 400 Jereem Richards (Trinidad e Tobago).

L’altra novità è nel mezzofondo, con l’inserimento del canadese Mo Ahmed, argento olimpico nei 5000 in Giappone e bronzo mondiale a Doha, atteso da una super sfida con l’oro dei Giochi dei 10.000 Selemon Barega (Etiopia) e con l’altro etiope Berihu Aregawi. Nel consueto turnover che caratterizza le entries prima di ogni evento, vanno segnalate le rinunce di Mutaz Barshim (Qatar) nell’alto e degli sprinter Trayvon Bromell (Usa) e Su Bingtian (Cina).

La serata scintillante dell’Olimpico offre tantissimi spunti di interesse, a poco più di un mese dai Mondiali di Eugene che cominceranno il 15 luglio. In pista promettono spettacolo i 200 metri con la donna più veloce del mondo (Thompson-Herah), l’oro olimpico dei 400 Shaunae Miller-Uibo (Bahamas), la campionessa mondiale Dina Asher-Smith, la donna più medagliata di sempre (Felix) e l’oro della staffetta Shericka Jackson (Giamaica).

Nei 100 nuovo sprint per l’argento di Tokyo Fred Kerley, nei 400 metri occhio a James e all’oro della 4×400 Michael Cherry. Anche il mezzofondo è di spessore assoluto, con la regina di Tokyo degli 800 Athing Mu (Stati Uniti), i 1500 con l’argento olimpico Laura Muir (Gran Bretagna), i 3000 siepi con l’etiope secondo in Giappone Lamecha Girma e i 5000 con Barega e molte altre star. Ostacoli (100hs) per la portoricana campionessa olimpica Jasmine Camacho-Quinn, 400hs con l’olandese Femke Bol. Pedane infuocate: l’oro dell’alto Gianmarco Tamberi è pronto a esaltarsi davanti al pubblico di casa, le saltatrici Malaika Mihambo (Germania) e Katie Nageotte (Usa) possono volare nel lungo e nell’asta.

Anche i lanci non sono da meno: lo sloveno Krjstian Ceh si confronta con l’intero podio a cinque cerchi del disco (tra cui lo svedese d’oro Daniel Stahl), nel peso tocca allo statunitense Joe Kovacs, argento la scorsa estate in Giappone. Nella marcia (3000) fari puntati sull’olimpionico azzurro Massimo Stano.